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Чубайс — Захаровой: про ваучер спросите у мамы с папой

Анатолий Чубайс (справа) Сергей Булкин/News.ru

Анатолий Чубайс (справа)

экономика [ версия для печати ]

Глава «Роснано» ответил официальному представителю МИД Р Ф Марии Захаровой. Ранее она попросила его объяснить причины высокого уровня бедности в России.

Как написал Чубайс в Facebook, он покинул правительство более двух десятилетий назад и не является госслужащим. В то же время, когда он начинал работать в Кабинете министров в 1991 году, средняя зарплата в стране составляла $12 в месяц, рубль не являлся свободно конвертируемой валютой, а уровень инфляции превышал 100%.

«Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью. Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрождённой в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции РФ», — заявил Чубайс.

В то же время он напомнил, что в бытность его членом правительства не было принято оскорблять и критиковать работу своих предшественников.

«А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой — я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно — видимо ещё одна из моих ошибок», — ответил глава «Роснано».

В ходе Гайдаровского форума Чубайс заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по уровню расходования электроэнергии и при этом на протяжении последних нескольких лет отстаёт в сфере энергоэффективности, писал ранее News.ru.


#мариязахарова #Чубайс #бедность #население #ответственность
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