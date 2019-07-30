В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Новая льгота для россиян, попавших в трудную финансовую ситуацию, предоставляется на срок до шести месяцев.

Заемщики смогут обратиться в кредитную организацию, которая выдала им ипотеку и попросить о предоставлении льгот. Однако такая отсрочка не сможет длиться более полугода. За это время клиент банка сможет сократить размер выплат или вообще приостановить их. Сумма жилищного кредита ограничена 15 млн рублей. Во время «льготного периода» вводится запрет на изъятие переданного в залог единственного жилья.

Невыплаченные суммы будут автоматически перенесены в конец графика платежей.

По итогам первого полугодия объём выдачи ипотеки уменьшился на 3,5%, составив 1,26 трлн рублей. За полгода было заключено 575,5 тыс. ипотечных договоров, это на 13,3% меньше, чем годом ранее. При этом совокупный ипотечный портфель добрался до уровня 7 трлн рублей (рост на 10,2%). Однако есть и положительные стороны — ЦБ РФ отмечает, что просрочка по ипотеке сократилась до 72,5 млрд рублей (0,2%).

Как пояснил News.ru генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков, большого числа спекуляций с ипотечными каникулами на рынке не произойдет, так как отсрочка, пусть и не отразится на кредитной истории, но увеличит общую сумму по процентам.

Рассчитывать на каникулы могут лишь те, чей кредит не выше 15 млн рублей. Как правило, такую сумму берут на покупку собственного жилья, а не коммерческой недвижимости. Владимир Савченков гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг»

Но что толкает россиян просить предоставить им каникулы? Это происходит в таких ситуациях, когда в семейном бюджете образовалась «дыра» в связи с незапланированным пополнением семейства, инвалидностью, срочными расходами на лечение или операции, потерей высокооплачиваемой или даже единственной работы у человека, который обеспечивал семейный бюджет.

Отсрочка даёт возможность семье поправить своё финансовое положение, накопить необходимую для погашения сумму и не накапливать дополнительных просрочек и неподъёмных процентов по кредиту, — сказал Савченков.

После того, как взявший ипотечные каникулы человек вновь встанет на ноги, он сможет и дальше выполнять свои финансовые обязательства, данные перед банком. И полгода, зачастую, как раз необходимый для этого срок. Но не стоит забывать, что, находясь в сложной жизненной ситуации, заёмщики могут и не соответствовать критериям закона. В таких случаях банки, скорее всего, смогут предоставить им свои программы по реструктуризации долга. Важно то, что государственная инициатива, как всегда, выглядит неплохой, но на деле оказалась непроработанной. Совершенно непонятно, что делать, если банк откажется удовлетворять просьбу клиентов: признание судом права на услугу в законопроекте отсутствует.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, так как ипотека берётся на длительное время, то спрогнозировать все обстоятельства, которые могут возникнуть за 15-20 лет совершенно невозможно. Именно поэтому данный вид кредитования такой дорогой: все риски вроде инфляции, снижения курса рубля, изменений законодательства, задержки платежей уже включены в стоимость.

Банки, вероятно, будут закладывать возможность ухода на каникулы в цену новых контрактов. Тем не менее, стоимость ипотеки не должна будет вырасти существенно: финансовые организации и раньше предлагали подобные услуги заёмщикам, попавшим в трудную ситуацию. Да и доля просроченной задолженности в России не превышает 1,5%, а значит число потенциальных пользователей каникул достаточно ограничено. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский подчеркнул, что необходимо обратить особенное внимание на то, что данный закон не следует трактовать как освобождение от платежей по кредиту, ведь речь идёт только об их переносе на более поздний срок или перераспределении текущих платежей.

В любом случае, заёмщик обязан будет уплатить все причитающиеся банку проценты, прописанные в его ипотечном договоре. Соответственно в том случае, когда заёмщик прибегает к помощи ипотечных каникул, срок возврата кредита увеличивается на срок, необходимый для их уплаты. И об этом не стоит забывать, особенно тем гражданам, которые приближаются к завершению своей трудовой карьеры. Владимир Рожанковский эксперт «Международного финансового центра»

То есть, в данном законе нет речи о каком бы то ни было снижении бремени кредитной нагрузки. Закон даёт право лишь на краткосрочную передышку от выплат, которая может применяться единожды и только в связи с наступлением трудной жизненной ситуации.

Ипотечные каникулы, считает он, — это первый эпизод, когда власти открыто предложили банкам идти навстречу своим заёмщикам. Государство справедливо полагает, что данный вид кредита — социально значимый, и должен иметь некоторые отличительные особенности по сравнению с рядовым потребительским кредитом. Однако слово «каникулы» определённо не подходит для данного закона, уверен Рожанковский, так как многих граждан способно сбить с толку. Ведь в нашем восприятии «каникулы» — это некий календарный период, в продолжении которого все школьники и студенты отдыхают. На деле же разработчики закона хотели сказать совсем другое. В документе не говорится о том, что в течение некоего жёсткого календарного срока россиянам предлагается прекратить обслуживать их ипотечные обязательства. На деле законодательство даёт россиянам право упрощённой процедуры запроса на «заморозку» платежей при наступлении неблагоприятных условий. У каждого заёмщика — своя история и личная ситуация, и воспользоваться этим «сертификатом» каждому доведётся в разное время и в разные периоды. Так что речь идёт, скорее, не о каникулах, а о таком «сертификате на одноразовую поблажку».

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что эта мера является наиболее эффективной и простой формой реструктуризации ипотечного кредита.

Некоторые банки давно предлагают подобные услуги клиентам, а чтобы ими воспользоваться — необязательно терять работу или попадать в другую трудную ситуацию. Существуют программы, когда за определенную комиссию вам предоставляется отсрочка по нескольким платежам. Это удобно, когда вам нужны деньги на отпуск или, например, на ремонт. Александр Бахтин инвестиционный стратег «БКС Премьер»

Здесь нужно понимать, что любая «льгота», включая ипотечные каникулы, не является индульгенцией для заёмщика, не избавляет его от кредитных обязательств и впоследствии либо удлиняет срок выплат, либо увеличивает размер ежемесячного платежа. Также нужно понимать, что в течение всего времени кредитных каникул проценты будут продолжать начисляться, что увеличивает совокупный объём выплат.

Также, к сожалению, нужно учитывать недостаточно высокий уровень финансовой грамотности россиян в целом по стране. И если льготным периодом по кредитной карте многие из них пользоваться уже научились, то с правилами отсрочек по кредитным каникулам ещё нужно будет привыкнуть.