Август всегда был традиционно плохим месяцем для рубля. Достаточно вспомнить дефолт 1998 года, когда «деревянный» в одночасье обесценился. Власти на всех уровнях уверяют нас, что российская экономика крепка как никогда и способна выдержать любой удар, в том числе санкционный. Но что ждать на этот раз, когда угроз действительно стало много, — выяснял News.ru.

В понедельник, 5 августа, в начале торгов российский рынок акций продемонстрировал повышенную волатильность после обвала, который произошёл 2 августа. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 11:30 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,74%, до 2655,04 пункта, а индекс РТС уменьшался на 0,51%, до 1286,57 пункта.

Рубль показывал падение к американской и единой европейской валюте. Курс доллара снижался на 27 копеек, до 64,99 рубля, курс евро просел на 9 копеек, до 72,38 рубля. При этом стоимость контрактов нефти Brent с поставками в октябре уменьшалась на 1,13%, до $61,19, а фьючерсы WTI снижались на 1,28%, до $54,95.

Давление на рубль оказывают и известия из США. Так, Дональд Трамп объявил о введении второго пакета санкций по «делу Скрипалей». Они включают в себя запрет на операции с госдолгом и кредитное взаимодействие с Москвой со стороны МВФ или Всемирного банка. При этом обе организации и так не играли никакой роли в кредитовании РФ. Также банки США ждёт запрет на участие в первичном размещении нерублёвого российского суверенного долга и на кредитование кабмина не в рублях.

Сергей Лантюхов/News.ru

Новые ограничения вступят в силу 26 августа. При этом Госдеп не исключает, что эти санкции могут быть отменены через год, но лишь в том случае, если Москва допустит международных инспекторов и осуществит компенсационные выплаты. Радует здесь даже не это, а то, что антироссийские санкции не распространяются на отечественные госкомпании.

Согласно прогнозу аналитиков, второй раунд ограничений может снизить торговлю между Москвой и Вашингтоном на миллиарды долларов. Однако министр финансов РФ Анатолий Силуанов уверен: отечественная экономика за последние годы доказала свою устойчивость, а взвешенная бюджетная политика помогает приспособиться к внешним условиям.

Рубль же в большей степени сейчас находится под влиянием внешних факторов, а не каких-либо американских санкций.

Как пояснил News.ru зампредседателя правления Локо Банка Андрей Люшин, после решения ФРС по снижению на 25 базисных пунктов ставки отечественная валюта определилась с курсом на август. Однако аналогичных шагов от Федрезерва в ближайшем будущем ожидать не предполагается. Такая политика, конечно, огорчает инвесторов, ожидавших ещё одного снижения ставки осенью текущего года.

Дополнительным фактором давления выступает сейчас сезонность. Факторами поддержки рубля могут стать доходы от экспорта сырья и высокие нефтяные котировки. Андрей Люшин зампредседателя правления Локо Банка

Он считает, что по самому негативному прогнозу, к концу месяца рублёвая пара с долларом может вернуться область от 65,5 и до 67 рублей. Для евро максимальный показатель будет в области 74-74,5 рубля, а при более благоприятных условиях — от 71,4 до 72 рублей.

По мнению руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, главный международный негатив сейчас — это планы Трампа ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме $300 млрд с 1 сентября.

Конечно, рубль по-прежнему интересен для спекулянтов, дивиденды многих компаний хороши, а оценочные мультипликаторы шепчут «покупай». Трубопроводные проекты «Газпрома» идут к завершению. «Газпром» должен стать фаворитом не только российского, но и глобального рынка акций. Плюс в России снижается инфляция, была зафиксирована даже недельная дефляция. Александр Разуваев руководитель ИАЦ «Альпари»

Эксперт предполагает, что в ближайшее время стоит ориентироваться на курс доллар/рубль — 64-66 рублей. Однако стоит помнить, ЦБ ориентируется на инфляцию, а не на валютный курс.

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов склонен считать, что комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла показали неуверенность в своих действиях. Прекращение программы сокращения баланса на два месяца раньше может говорить о проблемах с долларовой ликвидностью, которые из-за увеличения потолка госдолга могут вырасти, вследствие замедления американской экономики, считает эксперт.

Инвесторы выходят из рисковых активов и покупают доллары и золото. В пользу ослабления рубля много факторов, в том числе падение цен на нефть. Инвесторы обеспокоены потреблением углеводородов на фоне замедления экономического роста. Статистика по продажам автомобилей во всем мире показывает падение, от этого потребление бензина расти не будет. Вячеслав Абрамов директор офиса продаж «БКС Брокер»

Собеседник портала подчеркнул, что сейчас глобально нет факторов в пользу поддержки российской валюты, а государство и бизнес вообще не заинтересованы в сильном рубле. Он не исключил, что к концу года за доллар будут предлагать порядка 68-70 рублей.

По мнению главного стратега «УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова, технически коррекция по американским индексам выглядит красиво, но риски перерастания в долгосрочное снижение довольно высоки, а в этом случае капитал начнёт уходить с развивающихся рынков, вызывая ослабление региональных валют.

Определяющими будут следующие полторы-две недели. Пока есть основания полагать, что глубокой коррекции не будет, так что рубль уйдёт к верхней границе диапазона консолидации, т.е. примерно на 65-65,5 рубля против доллара. Дмитрий Александров главный стратег «УНИВЕР Капитал»

В свою очередь, эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский считает, что до конца августа на рубль будет давить валютный спрос со стороны инвесторов, которые получили дивиденды и теперь конвертируют их в доллары.

Это ежегодный фактор давления на рубль. В целом, если внешний «геополитический шторм» не утихнет, то к концу месяца можно ждать значений 65,6-65,8 рубля за доллар, но при возвращении стабильности курс вернётся к комфортным 64,8 рубля. Дмитрий Иногородский эксперт «Международного финансового центра»

Главный аналитик «ЦАФТ» Антон Быков подчеркнул, что основная часть волны августовского снижения российской валюты уже подходит к своему завершению, а к концу этой недели курс стабилизируется и понемногу начнёт отыгрывать потери.

Очень вероятно, что влияние основных факторов, которые и спровоцировали волну распродаж российской валюты в конце июля — начале августа, среди которых — конвертация рублёвых дивидендов в иностранную валюту, падение цен на нефть более чем 6% в первый день августа и эскалация торгового конфликта между США и Китаем, будут медленно ослабевать к середине августа. А вместе с этим и рубль начнёт отталкиваться от сформированных минимумов к доллару и евро. Антон Быков главный аналитик «ЦАФТ»

Способствовать этому процессу будет восстановление нефтяных котировок, а также попытка США и Китая перед обменом новыми экономическими ударами уже 1 сентября договориться. В конце августа к этому добавится ещё и период налоговых выплат в России, но это, скорее, будет дополнительный фактор поддержки рубля, к тому же, достаточно запоздалый.

Таким образом, у рубля во второй половине августа будут шансы на то, чтобы отыграть свои потери и даже попытаться вернуться к доллару к отметкам в 62,5-63,5 рубля и к евро к 70,5-71,5 рубля, считает Быков.

Со своей стороны ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что в дальнейшем тарифные войны будут усиливаться.

Быстро тарифный вопрос США и Китаю решить не удастся, при этом не стоит забывать о том, что Трамп хотел обновить торговые отношения с ЕС, а это тоже потенциальная торговая война. Эти перипетии приводят к снижению мировой экономики, а соответственно падает и будет падать спрос на энергоносители, в частности, на нефть. Это главный потенциальный фактор снижения рубля. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев предположил, что указ о введении очередных антироссийских санкций является неофициальным стартом предвыборной кампании в США, в рамках которой нас ждёт достаточно много заявлений в адрес Москвы, в первую очередь — по «вмешательству» в предыдущие выборы. В таких условиях, считает он, российской валюте будет крайне сложно расти.