Август всегда был традиционно плохим месяцем для рубля. Достаточно вспомнить дефолт 1998 года, когда «деревянный» в одночасье обесценился. Власти на всех уровнях уверяют нас, что российская экономика крепка как никогда и способна выдержать любой удар, в том числе санкционный. Но что ждать на этот раз, когда угроз действительно стало много, — выяснял News.ru.
В понедельник, 5 августа, в начале торгов российский рынок акций продемонстрировал повышенную волатильность после обвала, который произошёл 2 августа. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 11:30 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,74%, до 2655,04 пункта, а индекс РТС уменьшался на 0,51%, до 1286,57 пункта.
Рубль показывал падение к американской и единой европейской валюте. Курс доллара снижался на 27 копеек, до 64,99 рубля, курс евро просел на 9 копеек, до 72,38 рубля. При этом стоимость контрактов нефти Brent с поставками в октябре уменьшалась на 1,13%, до $61,19, а фьючерсы WTI снижались на 1,28%, до $54,95.
Давление на рубль оказывают и известия из США. Так, Дональд Трамп объявил о введении второго пакета санкций по «делу Скрипалей». Они включают в себя запрет на операции с госдолгом и кредитное взаимодействие с Москвой со стороны МВФ или Всемирного банка. При этом обе организации и так не играли никакой роли в кредитовании РФ. Также банки США ждёт запрет на участие в первичном размещении нерублёвого российского суверенного долга и на кредитование кабмина не в рублях.
Новые ограничения вступят в силу 26 августа. При этом Госдеп не исключает, что эти санкции могут быть отменены через год, но лишь в том случае, если Москва допустит международных инспекторов и осуществит компенсационные выплаты. Радует здесь даже не это, а то, что антироссийские санкции не распространяются на отечественные госкомпании.
Согласно прогнозу аналитиков, второй раунд ограничений может снизить торговлю между Москвой и Вашингтоном на миллиарды долларов. Однако министр финансов РФ Анатолий Силуанов уверен: отечественная экономика за последние годы доказала свою устойчивость, а взвешенная бюджетная политика помогает приспособиться к внешним условиям.
Рубль же в большей степени сейчас находится под влиянием внешних факторов, а не каких-либо американских санкций.
Как пояснил News.ru зампредседателя правления Локо Банка Андрей Люшин, после решения ФРС по снижению на 25 базисных пунктов ставки отечественная валюта определилась с курсом на август. Однако аналогичных шагов от Федрезерва в ближайшем будущем ожидать не предполагается. Такая политика, конечно, огорчает инвесторов, ожидавших ещё одного снижения ставки осенью текущего года.
Он считает, что по самому негативному прогнозу, к концу месяца рублёвая пара с долларом может вернуться область от 65,5 и до 67 рублей. Для евро максимальный показатель будет в области 74-74,5 рубля, а при более благоприятных условиях — от 71,4 до 72 рублей.
По мнению руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева, главный международный негатив сейчас — это планы Трампа ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме $300 млрд с 1 сентября.
Эксперт предполагает, что в ближайшее время стоит ориентироваться на курс доллар/рубль — 64-66 рублей. Однако стоит помнить, ЦБ ориентируется на инфляцию, а не на валютный курс.
Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов склонен считать, что комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла показали неуверенность в своих действиях. Прекращение программы сокращения баланса на два месяца раньше может говорить о проблемах с долларовой ликвидностью, которые из-за увеличения потолка госдолга могут вырасти, вследствие замедления американской экономики, считает эксперт.
Собеседник портала подчеркнул, что сейчас глобально нет факторов в пользу поддержки российской валюты, а государство и бизнес вообще не заинтересованы в сильном рубле. Он не исключил, что к концу года за доллар будут предлагать порядка 68-70 рублей.
По мнению главного стратега «УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова, технически коррекция по американским индексам выглядит красиво, но риски перерастания в долгосрочное снижение довольно высоки, а в этом случае капитал начнёт уходить с развивающихся рынков, вызывая ослабление региональных валют.
В свою очередь, эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский считает, что до конца августа на рубль будет давить валютный спрос со стороны инвесторов, которые получили дивиденды и теперь конвертируют их в доллары.
Главный аналитик «ЦАФТ» Антон Быков подчеркнул, что основная часть волны августовского снижения российской валюты уже подходит к своему завершению, а к концу этой недели курс стабилизируется и понемногу начнёт отыгрывать потери.
Способствовать этому процессу будет восстановление нефтяных котировок, а также попытка США и Китая перед обменом новыми экономическими ударами уже 1 сентября договориться. В конце августа к этому добавится ещё и период налоговых выплат в России, но это, скорее, будет дополнительный фактор поддержки рубля, к тому же, достаточно запоздалый.
Таким образом, у рубля во второй половине августа будут шансы на то, чтобы отыграть свои потери и даже попытаться вернуться к доллару к отметкам в 62,5-63,5 рубля и к евро к 70,5-71,5 рубля, считает Быков.
Со своей стороны ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что в дальнейшем тарифные войны будут усиливаться.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев предположил, что указ о введении очередных антироссийских санкций является неофициальным стартом предвыборной кампании в США, в рамках которой нас ждёт достаточно много заявлений в адрес Москвы, в первую очередь — по «вмешательству» в предыдущие выборы. В таких условиях, считает он, российской валюте будет крайне сложно расти.