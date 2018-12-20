Чистая прибыль «МегаФона» сократилась на 4,6%

https://news.ru/storage/news/7d14e498e59ea7dd3a33315602c089b6/b35cbe46-e021-4b35-a9d3-2a820826f2e4_850.jpg Дмитрий Киселев/News.ru

Чистая прибыль «МегаФона» по МСФО по итогам третьего квартала 2018 года снизилась на 4,6%. Её совокупный объём составил 7,744 млрд рублей, сообщает компания.

В «МегаФоне» объясняют снижение показателя ростом амортизационных расходов, ростом затрат в рамках исполнения «закона Яровой», инвестициями на развитие внутренних IT-систем и связи. В то же время сказался рост расходов по обслуживанию корпоративного долга.

В третьем квартале выручка «МегаФона» составила 88,733 млрд рублей, показав рост на 4,7%. Драйвером роста послужила услуга мобильной передачи данных, выручка от которой достигла 26,11 млрд рублей, увеличившись на 11,8% год к году. Совокупная выручка от услуг мобильной связи выросла за год на 5,2%, составив 72,3 млрд рублей.

Рост доходов в мобильном сегменте объясняется ростом выручки и увеличением потребления мобильного трафика в расчёте на одного абонента, поясняют в компании.

Как ранее сообщал News.ru, Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на мобильных операторов «большой тройки». Компании незаконно устанавливали роуминг внутри своей сети.