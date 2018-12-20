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Чистая прибыль «МегаФона» сократилась на 4,6%

Дмитрий Киселев/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Чистая прибыль «МегаФона» по МСФО по итогам третьего квартала 2018 года снизилась на 4,6%. Её совокупный объём составил 7,744 млрд рублей, сообщает компания.

В «МегаФоне» объясняют снижение показателя ростом амортизационных расходов, ростом затрат в рамках исполнения «закона Яровой», инвестициями на развитие внутренних IT-систем и связи. В то же время сказался рост расходов по обслуживанию корпоративного долга.

В третьем квартале выручка «МегаФона» составила 88,733 млрд рублей, показав рост на 4,7%. Драйвером роста послужила услуга мобильной передачи данных, выручка от которой достигла 26,11 млрд рублей, увеличившись на 11,8% год к году. Совокупная выручка от услуг мобильной связи выросла за год на 5,2%, составив 72,3 млрд рублей.

Рост доходов в мобильном сегменте объясняется ростом выручки и увеличением потребления мобильного трафика в расчёте на одного абонента, поясняют в компании.

Как ранее сообщал News.ru, Федеральная антимонопольная служба наложила штраф на мобильных операторов «большой тройки». Компании незаконно устанавливали роуминг внутри своей сети.


#отчет #прибыль #мегафон
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