В первом полугодии 2019 года чистая прибыль ЛУКОЙЛА по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета — News.ru) выросла в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составила 200,857 млрд руб. Об этом сообщается в
Согласно документу, выручка от продаж также увеличилась в 2,3 раза и составила 218,419 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,4 раза, до 208,8 млрд руб.
Ранее News.ru писал, что ЛУКОЙЛ подал заявку на весь пакет акций завода «Аммоний». При этом глава нефтяной корпорации Вагит Алекперов назвал газохимию стратегическим проектом компании.