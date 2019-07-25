https://static.news.ru/photo/fac34c5a-aed8-11e9-8864-fa163e074e61_1024.jpg Фото: LUKOIL/facebook.com

В первом полугодии 2019 года чистая прибыль ЛУКОЙЛА по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета — News.ru) выросла в 2,3 раза по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составила 200,857 млрд руб. Об этом сообщается в отчётности компании.

Согласно документу, выручка от продаж также увеличилась в 2,3 раза и составила 218,419 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2,4 раза, до 208,8 млрд руб.

Ранее News.ru писал, что ЛУКОЙЛ подал заявку на весь пакет акций завода «Аммоний». При этом глава нефтяной корпорации Вагит Алекперов назвал газохимию стратегическим проектом компании.