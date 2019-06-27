https://static.news.ru/photo/8db43bd6-98cd-11e9-bd31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банки РФ снизили выдачу потребительских кредитов в мае. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно исследованию организации, показатель снизился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 3,3%, составив 1,4 млн против 1,45 млн выданных займов.

При этом лидером по количеству выданных кредитов стала Москва, где было выдано 67,7 тысячи займов. Далее следуют Московская область (59,8 тысячи) и Краснодарский край (52,9 тысячи).

В то же время региональная динамика выдачи потребкредитов оказалась разнонаправленной от падения в Свердловской области (-12,5%), Хабаровском крае (-10,8%) и Удмуртии (-10,7%) до роста показателя в Омской области (+7,8%), Москве (+4,3%) и в Московской области (+2,6%).

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. На этом фоне кредитные организации стремятся кредитовать граждан более избирательно, предпочитая лиц с хорошей кредитной историей.

Как ранее писал News.ru, наибольший риск рецессии представляет «пузырь», который присутствует в потребительском кредитовании, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в рамках ПМЭФ-2019.