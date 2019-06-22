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Экономист Никита Кричевский прокомментировал идею Минфина учредить магазины беспошлинной торговли для дипломатов. Он сравнил это предложение с созданием в 1931 году Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами (Торгсин), а также действовавшими в СССР валютными магазинами «Берёзка».

Очуметь: Минфин предлагает открыть беспошлинные магазины, аналогичные советским «Берёзкам». Когда-то, в начале 1930-х, советская власть по схожему сценарию учредила Торгсин. Сначала он отоваривал только дипломатов, но очень скоро советским людям...