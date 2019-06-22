Число россиян, зарегистрированных в качестве самозанятых, за месяц увеличилось почти в два раза. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС назвал таковыми более 114 тыс. человек.
В мае он докладывал президенту РФ Владимиру Путину о 60 тыс. самозанятых россиян.
С начала эксперимента в качестве плательщиков налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тыс. человек. При этом количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составляет более 8,9 млрд рублей,— цитирует Мишустина пресс-служба ведомства.
По словам главы ФНС, самыми распространёнными видами деятельности у самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.
Ранее News.ru сообщал, что Минэкономразвития предлагает оказывать господдержку самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом. Ведомство разработало соответствующий законопроект. В пояснительной записке отмечается, что национальный проект по малому и среднему бизнесу предполагает увеличение числа предпринимателей до 25 млн человек к 2024 году. За счёт легализации самозанятых россиян можно обеспечить прирост в размере 2,4 млн человек.