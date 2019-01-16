Профицитных региональных бюджетов в РФ стало больше

https://news.ru/storage/news/02d1ffc380af8390f1f5961f8a0bb4cf/44cc2f9b-b6e7-4fcd-980f-541ac1587da1_850.jpg Михаил Терещенко/АГН "Москва"

Количество субъектов РФ с профицитными бюджетами в 2018 году значительно выросло. Об этом рассказали в Минфине РФ.

Директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина рассказала журналистам в ходе Гайдаровского форума, что если в 2017 году таких регионов насчитывалось 38, то за 2018 год уже 67 региональных бюджетов оказались профицитными.

Представитель Минфина связывает эту позитивную тенденцию с ростом собственной налоговой базы регионов. По данным Ерошкиной, налоговые и неналоговые доходы субъектов РФ выросли в среднем на 14%.

По итогам 2018 года лишь два региона продемонстрировали снижение роста доходов по отношению к 2017 году.

«Но это тоже объяснимо: это связано с тем, что в 2017 году в эти регионы поступили разовые дополнительные доходы», — отметила директор департамента межбюджетных отношений Минфина.

Как ранее писал News.ru, консолидированный бюджет субъектов РФ в 2018 году исполнен с профицитом 505 млрд рублей. Об этом заявлял первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.