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Профицитных региональных бюджетов в РФ стало больше

Михаил Терещенко/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Количество субъектов РФ с профицитными бюджетами в 2018 году значительно выросло. Об этом рассказали в Минфине РФ.

Директор департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Лариса Ерошкина рассказала журналистам в ходе Гайдаровского форума, что если в 2017 году таких регионов насчитывалось 38, то за 2018 год уже 67 региональных бюджетов оказались профицитными.

Представитель Минфина связывает эту позитивную тенденцию с ростом собственной налоговой базы регионов. По данным Ерошкиной, налоговые и неналоговые доходы субъектов РФ выросли в среднем на 14%.

По итогам 2018 года лишь два региона продемонстрировали снижение роста доходов по отношению к 2017 году.

«Но это тоже объяснимо: это связано с тем, что в 2017 году в эти регионы поступили разовые дополнительные доходы», — отметила директор департамента межбюджетных отношений Минфина.

Как ранее писал News.ru, консолидированный бюджет субъектов РФ в 2018 году исполнен с профицитом 505 млрд рублей. Об этом заявлял первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.


#бюджет #МИНФИН #регионы #профицит #гайдаровскийфорум
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