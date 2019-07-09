https://static.news.ru/photo/c6f6ebc0-a22b-11e9-b9c9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Число безработных в России за неделю до 3 июля сократилось на 1,8%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По данным ведомства, за отчётный период количество официально зарегистрированных безработных снизилось до 739,09 тысячи человек против 752,3 тысячи по состоянию на 26 июня.

Рост безработицы отмечался в Ленинградской и Ярославской областях, при этом в 80 субъектах РФ число безработных граждан снижалось, отмечают в министерстве.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Новосибирской, Омской и Тюменской областях. В городе Севастополь, Брянской и Костромской областях число безработных не изменилось.

Наибольшая занятость среди граждан старше трудоспособного возраста (мужчины и женщины старше 60 и 55 лет соответственно) наблюдается в Чукотском автономном округе (43,2%), Ингушетии (41,7%) и Магаданской области (38%). С соответствующими данными Росстата за 2018 год ознакомился News.ru.