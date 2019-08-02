https://static.news.ru/photo/446449ac-b4fd-11e9-9039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Национальная система платёжных карт сертифицировала для внедрения в систему «Мир» первый российский чип для бесконтактных финансовых операций, рассказал представитель компании-разработчика «НИИ Молекулярной электроники» Алексей Дианов.

По его словам, технология функционирует на собственной операционной системе. Выпускать микросхемы начнёт предприятие «Микрон». Весь производственный процесс сосредоточат в России. Сейчас в картах «Мир» используются иностранные чипы — Cosmo (выпускает компания Obertur, Франция), Optelio (Thales, Франция) и Kona (Kona, Южная Корея), пишет РБК .

Как писал News.ru ранее, исследование «Ромира» показало, что для снятия наличных и оплаты покупок россиянам хватает одной карты. Большинство (58%) держателей имеют лишь одну карту, их число ещё немного уменьшилось по сравнению с 2015 годом — тогда их было 53%. В 2012 году большинство респондентов сообщали, что имеют две-три карты.