Год назад в России стартовал чемпионат мира по футболу. Он прошёл в 11 городах, матчи были сыграны на 12 стадионах. News.ru разбирался, как планетарное первенство отразилось на состоянии отечественной экономики, какие отрасли выиграли в первую очередь и какого долгосрочного эффекта можно ещё ожидать.

Очевидно, что один год — не тот срок, который позволяет сполна оценить все экономические выгоды от мундиаля. Но ясно, что немалая часть созданной к турниру инфраструктуры активно используется и сегодня. Речь идёт о стадионах, гостиницах, транспортных, энергетических, телекоммуникационных объектах, новом аэропорте в Ростове-на-Дону. Всё это позволило принять большее количество гостей, чем ранее, и придать туристической отрасли новое измерение. Так, рост числа туристов в период после ЧМ (сентябрь—декабрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года) составил 117%, тогда как с января по май, до проведения ЧМ, он не превышал 13%.

Аэропорт Платов Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Как подсчитали аналитики McKinsey, всего на подготовку к ЧМ-2018 было потрачено 1,2 трлн руб. Почти половину этой суммы — 630 млрд руб. — составили вложения в строительство и реконструкцию стадионов и аэропортов. В долларах общая стоимость подготовки к турниру в России оценивается в $13,2 млрд (по среднему обменному курсу за 2013–2017 годы). Для сравнения: Южная Африка потратила $6 млрд на ЧМ-2010, для Бразилии цена ЧМ-2014 превысила $11 млрд. Что касается эффективности вложений, то в денежном выражении прирост ВВП России за инвестиционный период 2013–2018 годов оценивается в 867 млрд руб. Эксперты выделяют ещё и долгосрочный экономический эффект, связанный с ожидаемым ростом туризма и развитием инфраструктуры. По предварительным оценкам, он составит 150–210 млрд руб. в год на горизонте пяти лет.

Дело условное

Впрочем, подсчёт экономической эффективности всемирного футбольного форума — дело небанальное и весьма условное. Просто так сравнить доходы и расходы не получится: источников расходов много, и по каждому — своя бухгалтерия. Что-то поступает из федерального бюджета, что-то — из бюджетов задействованных регионов, что-то дают частные спонсоры, а что-то финансирует ФИФА. Направления этих вложений тоже абсолютно разные: стадионы, дороги, отели, проезд, проживание и размещение команд, сувениры и атрибутика. Не меньше проблем и с учётом грядущих доходов: скажем, выручка от продажи билетов считается легко, потраченные приезжими туристами суммы — уже сложнее, а построенные гостиницы и автотрассы будут окупаться ещё долгие годы.

Сергей Булкин/News.ru

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, оценивать эффект от ЧМ всё ещё рано, но несколько предположений озвучить всё же можно. Экономика России буксует из-за санкций, которые значительно сократили объём иностранных инвестиций, негативно сказались на спросе сырья. Таким образом, ВВП растёт достаточно медленно, например, в 2017 году он прибавил всего 1,5%, а в 2019-м прирост ожидается на аналогичном уровне. Тем не менее в 2018 году экономика росла рекордными с 2013 года темпами — 2,3%: туристические, логистические и ресторанные сферы получили огромные прибыли.

Доход России составил около 850 млрд руб., или 1% ВВП, что выше суммы расходов на проведение ЧМ в 688 млрд, которую привёл в своем докладе Оргкомитет. Положительный эффект можно будет наблюдать ещё в течение пяти лет. Конечно, он будет существенно меньше, чем в год ЧМ, но за счёт повышения туристической привлекательности страны можно ожидать увеличения доходов почти на 180 млрд руб. в год . Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями:

Всё могло быть хуже

Чемпионат мира по футболу в первую очередь стал одной из причин для удержания инвестиционного интереса к России, отмечает ведущий аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Во-вторых, показатели туристической активности, спрос на внутренние перелёты/переезды по стране, на размещение в отелях, хостелах, квартирах — всё это не «просело» по темпам роста. А ведь такая «просадка» назревала на фоне санкционного давления, падения реальных доходов и покупательской способности населения. Помимо краткосрочного положительного эффекта, страна получила в своё распоряжение долгоиграющие инфраструктурные объекты в виде ультрасовременных стадионов, аэропортов, дорог. Кроме того, новый импульс был придан развитию туристической отрасли.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, на Россию турнир оказал позитивный эффект по трём основным направлениям. Во-первых, однозначно улучшился международный имидж страны. Во-вторых, усилился интерес граждан к футболу и спорту в целом. В-третьих, появилась современная инфраструктура как минимум в 11 городах, где проходили матчи, а также опыт работы с большим потоком туристов. Что касается экономического эффекта, то за столь короткий срок его оценить сложно. Например, рост туристического потока — постепенный процесс. При этом туризм — лишь одно из направлений, которое извлекло выгоду из ЧМ.

Новые стадионы используются, почти все они в аренде у футбольных клубов, а это значит, что развивается целая индустрия проведения спортивных мероприятий, рост которой оказывает позитивное влияние на рост ВВП. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

Неполная востребованность

Несколько иной взгляд на вещи у исполнительного директора Goldman Group Дмитрия Гелемурзина. Вклад чемпионата мира по футболу в ВВП РФ оценивается в 0,1–0,3 п.п., говорит он. Из отраслей экономики больше остальных выиграли гостиничный бизнес, сфера общественного питания, транспортные и прочие сферы, зависящие от туристического потока. В целом инфраструктура, подготовленная для гостей ЧМ, используется сегодня менее чем на 40%. В гостиницах заполняется чуть более половины номеров, если не брать в расчёт столичные отели, которые функционировали задолго до турнира. Наверное, одна только транспортная инфраструктура востребована практически на 100%, поскольку все нововведения успешно трансформировались в удобства для граждан. То же можно сказать и в отношении городского благоустройства, за исключением, правда, сползшей набережной в Волгограде.