Цены на нефть побили мировой рекорд впервые с 2017 года

https://news.ru/storage/news/ca2546338d660f324d92fdeaacc79968/037e65cc-8588-42f8-a7cf-0c4bbc7467bd_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость марки Brent на лондонской бирже ICE, по итогам торгов, во вторник, 8 января, повысилась до $58,48 за баррель. Цена за бочку WTI в Нью-Йорке достигла максимума в $49,44. Рост составил два процента по сравнению с предыдущим торговым днём.

Цены на чёрное золото уверенно растут седьмой торговый день подряд, с первого дня 2019 года. Такого не было с июля 2017 года, сообщает Bloomberg.

Специалисты считают, что увеличение стоимости с начала 2019 года продолжилось на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США. Также на ценообразование влияют ожидания по сокращению добычи странами ОПЕК и партнёрами альянса.

На фоне роста цен на нефть укрепляется и российский рубль. В ходе торгов на Московской Бирже 8 января курс доллара опустился ниже 67 рублей, а курс евро — ниже 77 рублей, писал News.ru.