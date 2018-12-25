Цены на нефть обновили минимумы июля 2017 года

https://news.ru/storage/news/5291c367f51c51d0fa09b996b8ef71f4/469a8480-c4e1-41a9-b121-e6ffb844e12b_850.jpg Rosneft/Twitter.com/Global Look Press

По итогам торгов понедельника 24 декабря цены на нефть обрушились. В Лондоне стоимость Brent упала на $3,35, до $50,47 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI потерял $3,06, до $42,53.

Обе марки чёрного золота обновили минимумы июля 2017 года.

Во вторник, 25 декабря, в связи с празднованием католического Рождества рынки будут закрыты.

Как ранее писал News.ru, министр энергетики России Александр Новак назвал условие, благодаря которому могут обрушиться цены на нефть. По его словам, нефтяные котировки значительно снизятся, если «отпустить добычу», предоставив странам полностью использовать свой потенциал.