Цены на нефть корректируются вверх после обвала во вторник

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 19 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 9:02 мск выросла на $0,4, до $56,66 за баррель. В Нью-Йорке нефть также увеличивается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,86 (+$0,26).
По итогам торгов 18 декабря цены на нефть существенно снизились. В Лондоне стоимость Brent обрушилась на $3,35, до $56,26 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI упал на $3,64, до $46,24.
Цены на нефть показывали минимальные значения с осени 2017 года. Нефтяные котировки испытывают давление со стороны еженедельных данных Американского института нефти, по информации которого запасы сырья в США увеличились. Согласно опубликованным материалам, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в Америке увеличились на 3,5 млн баррелей.