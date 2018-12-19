Цены на нефть корректируются вверх после обвала во вторник

https://news.ru/storage/news/349378b469fb2e2073e9b039334f5be5/82a55c4a-1e80-442e-945d-09e029059e34_850.jpg Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 19 декабря. Так, цена февральских фьючерсов на нефть Brent к 9:02 мск выросла на $0,4, до $56,66 за баррель. В Нью-Йорке нефть также увеличивается в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $46,86 (+$0,26).

По итогам торгов 18 декабря цены на нефть существенно снизились. В Лондоне стоимость Brent обрушилась на $3,35, до $56,26 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI упал на $3,64, до $46,24.

Цены на нефть показывали минимальные значения с осени 2017 года. Нефтяные котировки испытывают давление со стороны еженедельных данных Американского института нефти, по информации которого запасы сырья в США увеличились. Согласно опубликованным материалам, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в Америке увеличились на 3,5 млн баррелей.