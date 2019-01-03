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Цены на нефть Brent вернулись к росту

17/ZUMApress.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Сообщения о сильном снижении добычи в странах — членах ОПЕК за два года привели к росту нефтяных котировок. Однако полезное ископаемое марки WTI продолжило падать в цене из-за плохого роста экономики Китая и проблем в перерабатывающей промышленности Соединённых Штатов.

Стоимость контрактов на поставку нефти Brent в марте выросла на 0,27% — до $55,06, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures. Февральские фьючерсы в это же время подешевели на NYMEX до $46,39 — это падение на 0,32%, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru со ссылкой на ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса», экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья составил в 2018 году 239,64 млн т, что на 0,3% выше, чем в 2017 году.


#нефть #Brent #WTI
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