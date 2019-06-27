https://static.news.ru/photo/6fd61c46-98dd-11e9-96c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги начнут действовать в Московской области с1 июля. Их средний рост составит 3,6%.

В частности, электроэнергия подорожает на 3,3%. Тарифы на газоснабжение также подвергнутся изменениям. Пользование газовой плитой подорожает на 1 рубль. При нормативе потребления 10 кубометров, плата составит 65.6 рубля на человека в месяц. Стоимость пользования газовой плитой и газовым водонагревателем вырастет до 133,75 рубля при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека. За индивидуальное отопление — до 5,707 рубля за кубометр при расчетах по счетчикам, передаёт телеканал «360» .

Питьевая вода и водоотведение в среднем подорожает на 4,5%. Рост тарифов на тепловую энергию составит 3,2%. На горячую воду — 3,4%.

Ранее News.ru писал о том, что жители Санкт-Петербурга и Астраханской области переплачивают миллионы рублей за жилищно-коммунальные услуги, следует из исследования экспертов международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.