Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает перестать субсидировать перевозки в плацкартных и общих вагонах. Сейчас цены на поездки в них устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня по социально-политическим мотивам.
Взамен этого ФАС предлагает направить ежегодные государственные субсидии в размере 8,5 млрд рублей на поддержку «социально значимых» направлений без привязки к типу вагонов. В случае принятия такого решения, цены на железнодорожные билеты в плацкарте вырастут, сообщает «
В письме отмечается снижение пассажирооборота, продолжающееся с 2010 года. Субсидирование компенсируют плохую работу перевозчика, а улучшать её, у ОАО РЖД нет заинтересованности, поскольку в этом случае сократится объём финансовой помощи со стороны государства. Поэтому ФАС хочет изменить подход к тарифообразованию.
Ранее News.ru сообщал, что сообщения о якобы необоснованном росте цен на билеты в плацкарт в июне-августе 2019 года не соответствуют действительности. Это показала проведённая ФАС проверка. В ведомстве заявили об отсутствии оснований для антимонопольного реагирования. Стоимость тарифов была проверена на направлениях Москва — Адлер, Москва — Смоленск, Москва — Казань, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и ещё ряде ключевых следований.