https://static.news.ru/photo/9bea2130-961a-11e9-bf04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает перестать субсидировать перевозки в плацкартных и общих вагонах. Сейчас цены на поездки в них устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня по социально-политическим мотивам.

Взамен этого ФАС предлагает направить ежегодные государственные субсидии в размере 8,5 млрд рублей на поддержку «социально значимых» направлений без привязки к типу вагонов. В случае принятия такого решения, цены на железнодорожные билеты в плацкарте вырастут, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на письмо руководителя ФАС Игоря Артемьева.

В письме отмечается снижение пассажирооборота, продолжающееся с 2010 года. Субсидирование компенсируют плохую работу перевозчика, а улучшать её, у ОАО РЖД нет заинтересованности, поскольку в этом случае сократится объём финансовой помощи со стороны государства. Поэтому ФАС хочет изменить подход к тарифообразованию.

Ранее News.ru сообщал, что сообщения о якобы необоснованном росте цен на билеты в плацкарт в июне-августе 2019 года не соответствуют действительности. Это показала проведённая ФАС проверка. В ведомстве заявили об отсутствии оснований для антимонопольного реагирования. Стоимость тарифов была проверена на направлениях Москва — Адлер, Москва — Смоленск, Москва — Казань, Москва — Калининград, Москва — Санкт-Петербург и ещё ряде ключевых следований.