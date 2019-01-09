Цены на бензин выросли выше предсказания Путина

https://news.ru/storage/news/9d4e2f89dfb7ac5e24874f2bee479d6e/2a6464e8-5562-468e-93b4-94ddfdb1c1f4_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин во время декабрьской пресс-конференции заявил, что рост цен на бензин после повышения НДС составит лишь 1−1,5%. Однако во многих регионах топливо подорожало уже выше этих значений.

Так, по данным «Интерфакса», цены на АЗС АО «ННК-Приморнефтепродукт» с 5 января выросли на 1,6−1,7%. Примерно так же поднялись цены и на заправках Сахалина, Магадана, Приамурья и Томска. А в Якутии с 1 января цены на бензин АО «Саханефтегазсбыт» увеличились в среднем на 2,2%, литр АИ-92 там сейчас стоит 56 рублей. АНК «Башнефть» с 6 января повысила в Башкирии розничные цены на топливо на 0,6−0,8 рубля.

Ранее News.ru писал, что российские власти намерены ввести систему прослеживания бензина от нефтеперерабатывающего завода до бензобака. С её помощью правительство хочет свести к минимуму количество контрафактного топлива, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В настоящее время рабочая группа прорабатывает архитектуру и принцип внедрения системы. Политик отметил, что пилотный проект могут ввести уже в первой половине 2019 года.