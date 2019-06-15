https://static.news.ru/photo/9fc77c02-8eaa-11e9-be7a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новый рост потребительских цен на бензин зафиксирован в России. В период с 3 по 9 июня они поднялись на 0,3%, или 11 копеек. Заправить машину теперь в среднем стоит 44,38 рубля за литр.

Росстат сообщает, что цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 поднялись на 12 и 13 копеек и составили 42,09 рубля и 45,43 рубля за литр соответственно. Бензин АИ-98 подорожал на 3 копейки, до 50,94 рубля.

При этом литр дизельного топлива подорожал на 1 копейку: до 46,05 рубля.

Ранее News.ru писал, что напряжённость на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть. По ожиданиям экспертов, до 25–26 июня цена на топливо будет торговаться выше $60 за баррель.