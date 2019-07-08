https://static.news.ru/photo/dfae2b98-a162-11e9-a873-fa163e074e61_1024.jpg Aurus Senat Sedan Фото: Сергей Булкин/News.ru

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн рублей, — сказал собеседник агентства РИА Новости .

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров назвал объём коммерческих продаж автомобиля Aurus в 2019 году. Согласно его оценкам, российские политики (но не из правительства) смогут приобрести 5–6 машин проекта «Кортеж». Такие скромные цифры министр объяснил интенсивными отгрузками автомобилей в адрес гаража президента.

Министр добавил, что растёт спрос на машину у иностранцев. В частности, сроками возможной покупки интересовался спикер парламента Словакии Андрей Данко, появились заказчики на Ближнем Востоке.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ему понравился новый российский кабриолет Aurus. Он 9 мая впервые использовался на параде Победы, писал News.ru.