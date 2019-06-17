https://static.news.ru/photo/09bdaf84-90fc-11e9-a92c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Годовая инфляция в мае снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,1%. Замедление темпов прироста цен произошло в большинстве российских регионов.

При этом в ЦБ отметили, что цены на продукты питания, наоборот, ускорили рост. Годовая продовольственная инфляция показала прирост в 0,5 процентного пункта и равна 6,4%. Ожидается, что темпы прироста цен в данном сегменте стабилизируются по мере поступления нового урожая, отмечается на сайте регулятора.

Центробанк также обновил прогноз относительно инфляции в 2019 году. Предполагается, что она составит 4,2–4,7% и в дальнейшем будет равна около 4%. В Минэкономики некоторое время назад предсказывали её спад ниже 3,5% к началу 2020 года.

Ранее News.ru писал о том, что в России дорожает мороженое. За последние семь лет его стоимость выросла вдвое.