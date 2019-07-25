https://static.news.ru/photo/e94a890a-aecb-11e9-9d14-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ding Ting/Xinhua /Global Look Press

ЦБ РФ устанавливает комиссию за оплату товаров по QR-коду в размере 0,4% от стоимости товара. Это коснётся клиентов супермаркетов, магазинов одежды и бытовой техники, говорится на сайте регулятора.

Тем временем, ретейлеры могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за комиссии за оплату товаров по QR-кодам, которую предлагает Центробанк. Ассоциации компаний розничной торговли и интернет-торговли (АКИТ) направили председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором выразили недовольство тарифами. Они считают, что банки будут предлагать услуги по эквайрингу, превышая существующие ставки для крупного бизнеса, писал News.ru.

Оплата по QR-коды сейчас набирает популярность среди россиян. На данный момент существует три вида. Статический QR-код содержит информацию только о счёте продавца. Динамический QR-код — код, в котором уже зашита сумма покупки, его необходимо показать пользователю, чтобы тот считал его с помощью банковского приложения. Пользовательский QR-код — это когда ТСП считывает QR-код покупателя, который затем разрешает покупку на необходимую сумму в приложении. Со временем возможен переход QR в NFC.