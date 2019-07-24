На пятничном заседании совета директоров Банк России примет решение о снижении ключевой ставки, убеждены экономисты и аналитики, опрошенные News.ru. Основных повода для смягчения монетарной политики у регулятора два, указывают эксперты, — это слабая деловая активность в стране и внешние факторы.

ЦБ опустит ключевую ставку 26 июля на 0,25 процентного пункта — до 7,25%, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. И если недавно с наибольшей вероятностью эксперты ожидали снижение индикатора на пол-процентного пункта, то сейчас консенсус-прогноз аналитиков практически со 100-процентной вероятностью говорит в пользу смягчения на 25 базисных пунктов, добавляет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Такие изменения в настроениях участников рынка, рассуждает эксперт, связаны главным образом с последней статистикой — динамикой годовой инфляции, которая не располагает к более резкому снижению ставки. Так, по данным Росстата, скорость роста цен в России по состоянию на 15 июля составила 2,7% с начала года, а в июне она равнялась 4,7% в годовом выражении против пиковых 5,3% в марте.

Минэкономразвития устойчиво утверждает, что ожидает на конец года инфляцию ниже 4%, а прогноз ЦБ — 4,2%-4,5%, напоминает Денис Попов из Промсвязьбанка. Неожиданно ранняя дефляция на продовольствие поставила под вопрос недавно обновленный прогноз ЦБ по инфляции, рассуждает он.

Мы пока допускаем по итогам года инфляцию на уровне 4,2%, но закрепление продовольственной дефляции может привести к понижению нашего прогноза, — отмечает аналитик.

Кроме того, он прогнозирует рост цен в 2020 году в диапазоне 3,4%-3,9%. С одной стороны, это следствие слабости экономической активности, с другой — статистический эффект высокой базы текущего года, поясняет Попов.

Не в пользу более резкого снижения ставки говорят и рост госрасходов, а также возможность использования средств ФНБ, что может сказаться на темпах снижения инфляции, добавляет Максим Тимошенко из «Русского Стандарта».

Сергей Лантюхов/News.ru

С другой стороны, парирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, если обратиться к внешнему фону, то можно увидеть, что в мире наступает цикл монетарных стимулов от центральных банков крупнейших стран.

В таких условиях снижение ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов уже не представляется слишком агрессивным, — отмечает он.

К тому же, добавляет эксперт, в пользу такого решения по итогам предстоящего заседания говорит динамика внутренних макропоказателей: помимо замедления инфляции и экономической активности в России, темпы роста кредитования населения продолжают снижение, начатое в апреле этого года, следовательно, меры ЦБ по охлаждению кредитной экспансии в данном сегменте дают результат.

Все трое опрошенных единогласны: Центробанк может провести не одно снижение ключевой ставки до конца года, и под исход 2019-го она опустится до 6,75-7%.