Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка

https://news.ru/storage/news/3247a807cacb661d097c3ff1ad376757/9f9a78f2-2af2-46fb-94ce-67b3ddbf11ae_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Банк России провёл с 3 декабря стресс-тест отечественного финансового рынка, говорится в материалах ЦБ. Результаты показали устойчивость финрынков к рыночным рискам, сопоставимым с кризисными 2008 и 2014 годами.

У участников рынка достаточно ликвидных активов, чтобы покрывать потенциальные риски в случае реализации стрессовых сценариев, рапортуют в Центробанке.

Всего сценария было два — мягкий и жёсткий. Второй, по сути, повторяет ситуации, которые возникали в кризисные периоды 2008−2009 и 2014 годов.

Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.

Как ранее сообщал News.ru, по данным Банка России, прибыль банковского сектора России за одиннадцать месяцев 2018 года увеличилась в 1,5 раза.