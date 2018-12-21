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Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банк России провёл с 3 декабря стресс-тест отечественного финансового рынка, говорится в материалах ЦБ. Результаты показали устойчивость финрынков к рыночным рискам, сопоставимым с кризисными 2008 и 2014 годами.

У участников рынка достаточно ликвидных активов, чтобы покрывать потенциальные риски в случае реализации стрессовых сценариев, рапортуют в Центробанке.

Всего сценария было два — мягкий и жёсткий. Второй, по сути, повторяет ситуации, которые возникали в кризисные периоды 2008−2009 и 2014 годов.

Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.

Как ранее сообщал News.ru, по данным Банка России, прибыль банковского сектора России за одиннадцать месяцев 2018 года увеличилась в 1,5 раза.


#ЦБ #стресс #тест #банковскийсектор
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