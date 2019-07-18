https://static.news.ru/photo/6c19a9fc-a953-11e9-8d73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный курс евро на 19 июля увеличился на 0,515 рубля, составив 70,6068 рубля.

Одновременно снизилась цена на доллар. Американская валюта оценивается в 62,8286 рубля, что на 0,1165 рубля меньше показателя на 18 июля, следует из данных, размещённых на сайте российского Центробанка.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины, состоящей из $0,55 и €0,45, составит 66,3288 рубля, что на 0,408 рубля ниже показателя на предыдущий день.

Ранее эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский предрёк рублю резкое падение. По его словам, самым худшим днём для российской валюты станет пятница 26 июля, писал News.ru.