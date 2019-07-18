https://static.news.ru/photo/4dc7e0e0-a962-11e9-8e42-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Платежи российских компаний по внешнему долгу в третьем квартале 2019 года могут составить $9,3 млрд, в четвёртом — $17,5 млрд.

В первом случае сумма на 26% меньше, чем в 2018-м, во втором зафиксировано снижение на 19%, передаёт официальный сайт регулятора.

Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в III квартале 2019 г. могут составить $9,3 млрд (на 26% ниже, чем годом ранее) и в IV квартале 2019 г. — $17,5 млрд (на 19% ниже, чем годом ранее), — говорится в сообщении.

В первом полугодии 2019-го российские компании должны были выплатить $24,7 млрд по обязательствам.

Ранее News.ru сообщал, что за первые шесть месяцев 2019 года внешний долг России вырос на 27,7 миллиарда долларов. Это 6,1% от общей суммы.