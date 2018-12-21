Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования

https://news.ru/storage/news/be3929529b873ff04c03ad8cdf2f4b82/1ebe0bcf-e839-4448-922a-046a30ca55c1_850.jpg Conor Caffrey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центральный банк Мексики объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8,25%. Это является повторением рекордного уровня января 2008 года.

Данное решение Центробанка принято на фоне инфляционных рисков, которые связаны с неуверенностью в экономических и политических процессах, нестабильностью рынков и национальной валюты песо. Ещё одной причиной такого шага ЦБ Мексики стало решение властей увеличить минимальную зарплату в стране, сообщает РИА Новости.

Нынешнее повышение ставки рефинансирования стало уже четвёртым в 2018 году. Три предыдущих раза ставка также повышалась на 25 базовых пунктов. Последний раз это произошло 15 ноября.

Ранее News.ru сообщал, что президент Мексики поделится зарплатой с бюджетом страны. Андрес Мануэль Лопес Обрадор из полученных 76 тыс. песо откажется от 22,3 тыс.