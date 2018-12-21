USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,260 $   Brent53.37 $ Bitcoin4,071.95 $
МОСКВА-9°C17:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Центробанк Мексики рекордно поднял ставку рефинансирования

Conor Caffrey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Центральный банк Мексики объявил о повышении ставки рефинансирования на 25 пунктов — до 8,25%. Это является повторением рекордного уровня января 2008 года.

Данное решение Центробанка принято на фоне инфляционных рисков, которые связаны с неуверенностью в экономических и политических процессах, нестабильностью рынков и национальной валюты песо. Ещё одной причиной такого шага ЦБ Мексики стало решение властей увеличить минимальную зарплату в стране, сообщает РИА Новости.

Нынешнее повышение ставки рефинансирования стало уже четвёртым в 2018 году. Три предыдущих раза ставка также повышалась на 25 базовых пунктов. Последний раз это произошло 15 ноября.

Ранее News.ru сообщал, что президент Мексики поделится зарплатой с бюджетом страны. Андрес Мануэль Лопес Обрадор из полученных 76 тыс. песо откажется от 22,3 тыс.


самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
в мире 23:58, 20 декабря 2018
Мексика приютит выдворенных из США мигрантов
экономика 18:42, 13 декабря 2018
ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне
экономика 22:34, 8 ноября 2018
ФРС США сохранила базовую ставку
Лента новостей
спорт 17:46
Павлова пропустит спринт на КМ по биатлону
культура 17:46
Комикс «Звёздные войны» раскрыл тайну отца Дарта Вейдера
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
в мире 17:41
Стрелок из Вены задержан
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
спорт 17:35
Медведева отказалась от комментариев прессе на ЧР
технологии 17:33
AppleInsider: Apple выпустит новый iPad mini в 2019 году
в мире 17:30
«Один дома» вернётся на экраны с Маколеем Калкиным
культура 17:29
Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети
происшествия 17:28
Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали
спорт 17:26
Медведеву призвали оставить в покое после провала на ЧР
политика 17:25
Россия выслала шведского дипломата
общество 17:21
Проезд в столичном транспорте подорожает с января
общество 17:15
Росмолодёжь обвинили в «вербовке» москвича
Другие новости
экономика 17:45
Медведев «концептуально одобрил» передачу Связь-банка
экономика 17:41
Болгария объявила аукцион на расширение мощности ГТС
экономика 17:38
Вступил в силу закон об инвестиционных советниках
экономика 16:40
«Газпром» завершил работы на газопроводе «Сила Сибири»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top