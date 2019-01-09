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Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с декабря

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4% и составила $61,19 за баррель. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE в Лондоне (по состоянию на 19:36 мск).

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $61 за баррель 17 декабря 2018 года.

Ранее News.ru писал, что нефть дорожает на фоне торговых переговоров США и КНР. Стоимость нефти эталонных марок показывает положительную динамику в ходе утренних торгов 9 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:04 мск увеличилась на $0,74, до $59,46 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $50,48 (+$0,7). По итогам торгов 8 января цены на нефть увеличились. В Лондоне стоимость Brent выросла на $1,39, до $58,72 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $1,26, до $49,78.


#нефть #биржа #баррель #Brent
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