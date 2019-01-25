Цена на нефть в $60–70 за баррель устраивает Россию

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60−70 за баррель. Чтобы снизить объёмы добычи сланцевой нефти в США, по его мнению, цены должны опуститься ниже $40 за баррель, но это для России неприемлемо.

«Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже $40 за баррель. Но цены ниже $40 не годятся для российской экономики», — заявил Дмитриев на форуме в Давосе.

Цены на нефть в $60−70 за баррель он назвал подходящими для инвестиций и «для стабильности».

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 25 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:14 мск выросла на $0,68, до $61,77 за баррель. Игроки рынка держат во внимании ситуацию в Венесуэле, где разворачивается политический кризис. Разрыв дипломатических отношений этой страны с США может вызвать эскалацию нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, в свою очередь, может способствовать тому, что нефтеперерабатывающие компании США начнут искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI возрастёт.