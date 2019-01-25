USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,283 $   Brent61.03 $ Bitcoin3,558.53 $
МОСКВА-15°C13:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Цена на нефть в $60–70 за баррель устраивает Россию

media.gazprom-neft.ru

экономика [ версия для печати ]

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россию устраивает цена на нефть в диапазоне $60−70 за баррель. Чтобы снизить объёмы добычи сланцевой нефти в США, по его мнению, цены должны опуститься ниже $40 за баррель, но это для России неприемлемо.

«Если кто-то хочет победить сланец, то цены нужно опустить ниже $40 за баррель. Но цены ниже $40 не годятся для российской экономики», — заявил Дмитриев на форуме в Давосе.

Цены на нефть в $60−70 за баррель он назвал подходящими для инвестиций и «для стабильности».

Ранее News.ru писал, что стоимость нефти эталонных марок показывает отрицательную динамику в ходе утренних торгов 25 января. Так, цена мартовских фьючерсов на нефть Brent к 09:14 мск выросла на $0,68, до $61,77 за баррель. Игроки рынка держат во внимании ситуацию в Венесуэле, где разворачивается политический кризис. Разрыв дипломатических отношений этой страны с США может вызвать эскалацию нефтяных санкций США против Венесуэлы, что, в свою очередь, может способствовать тому, что нефтеперерабатывающие компании США начнут искать альтернативные поставки по более высоким ценам, следовательно, стоимость нефти марки WTI возрастёт.


#нефть #цена #РФПИ
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
экономика 17:07, 24 января 2019
«Роснефть» получит в управление терминал в Ливане
экономика 13:54, 24 января 2019
Глава ЛУКОЙЛа дал прогноз по ценам на нефть
экономика 09:25, 24 января 2019
Нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья в США
Лента новостей
спорт 13:26
Джокович поспорит за седьмую победу на Australian Open
шоу-бизнес 13:23
Богомолов появился на премьере без единого синяка
в мире 13:21
Американский миллиардер купил самый дорогой пентхаус Нью-Йорка
культура 13:20
Боярский: Высоцкий внёс неоценимый вклад в нашу культуру
политика 13:12
МИД РФ предостерёг США от военного сценария в Венесуэле
Другие новости
экономика 12:59
Курица резко подорожала в России
экономика 12:53
ЦБ понизил курс доллара и евро
экономика 12:50
За покупку телефона придётся доплатить
Разработан законопроект о платной регистрации устройств
экономика 12:13
Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top