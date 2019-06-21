https://static.news.ru/photo/96550ff2-93f7-11e9-ba70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мировые цены на нефть перешли к снижению после предшествовавшего этому резкого роста. Динамика наблюдается в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

Утром 21 июня цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54%, до $64,1 за баррель. До этого показатель обновлял максимум с 31 мая в $65 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,6%, до $56,73 за баррель. Днём ранее рост стоимости этой марки нефти превышал 6%.

Последовавшая вслед за повышением цен коррекция связана с фиксацией прибыли инвесторами, отмечает ПРАЙМ . Причиной сильного роста было усиление напряжённости на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются, что эскалация ситуации может привести к перебоям с поставками нефти из региона. Этот фактор, несмотря на утреннее снижение, продолжает поддерживать её относительно высокую стоимость.

Ранее, как писал News.ru, президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов высказал мнение, что цены на нефть в среднесрочной перспективе будут сохраняться в диапазоне от $40 до $80 за баррель.