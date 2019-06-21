Мировые цены на нефть перешли к снижению после предшествовавшего этому резкого роста. Динамика наблюдается в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
Утром 21 июня цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,54%, до $64,1 за баррель. До этого показатель обновлял максимум с 31 мая в $65 за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,6%, до $56,73 за баррель. Днём ранее рост стоимости этой марки нефти превышал 6%.
Последовавшая вслед за повышением цен коррекция связана с фиксацией прибыли инвесторами, отмечает
Ранее, как писал News.ru, президент крупнейшей в России частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов высказал мнение, что цены на нефть в среднесрочной перспективе будут сохраняться в диапазоне от $40 до $80 за баррель.