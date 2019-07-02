https://static.news.ru/photo/edaabe26-9ceb-11e9-aa4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решение завершить санацию банка «ФК Открытие» принял Центробанк. Об этом говорится в заявлении регулятора.

Совет директоров Банка России принял решение завершить проведение мер по предупреждению банкротства ПАО «Банк „ФК Открытие“», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом, срок реализации плана участия ЦБ мерах по предупреждению банкротства «ФК Открытие» окончен.

Санация, как подчёркивается в сообщении, «позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка».

В настоящее время, как говорится в релизе, «ФК Открытие» соблюдает все установленные ЦБ обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платёжеспособности.

Банк России планирует осуществить частичную продажу акций банка в 2021 году, — добавляет регулятор.

Как писал News.ru, ранее первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, что процесс очищения банковской системы почти завершён, новых крупных санаций не предвидится.