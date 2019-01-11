ЦБ заподозрил JPMorgan в России в содействии отмыванию денег

https://news.ru/storage/news/171f774c7e8ded62909164cba3ababc4/ad0981c3-b767-4829-965a-d775b58466ff_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Банк России вынес предупреждение российскому подразделению банка JPMorgan Chase за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом.

Согласно данным, указанным на сайте регулятора, за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма) руководство кредитной организации привлечено к административной ответственности.

Максимальная сумма штрафа по данной статье для должностных лиц составляет 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Банк JPMorgan является дочерней компанией американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.

Ранее News.ru писал о том, что на конец декабря 2018 года базовые лицензии были выданы 149 банкам. Ещё три кредитных организации изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию.