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ЦБ заподозрил JPMorgan в России в содействии отмыванию денег

Anton Belitsky/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Банк России вынес предупреждение российскому подразделению банка JPMorgan Chase за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом.

Согласно данным, указанным на сайте регулятора, за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП (непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма) руководство кредитной организации привлечено к административной ответственности.

Максимальная сумма штрафа по данной статье для должностных лиц составляет 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Банк JPMorgan является дочерней компанией американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.

Ранее News.ru писал о том, что на конец декабря 2018 года базовые лицензии были выданы 149 банкам. Ещё три кредитных организации изменили свой статус на небанковскую кредитную организацию.


#ЦЕНТРОБАНК
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