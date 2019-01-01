ЦБ сможет проводить контрольные закупки в банках

https://news.ru/storage/news/ecbfccad4ea91338f705025d1d68b9a2/5728c113-068c-4d5d-a2ef-59a2819d9022_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Вступил в силу закон, который существенно расширяет полномочия Центробанка. В частности, сотрудники ЦБ с разрешения председателя или его заместителя смогут проводить контрольные мероприятия в банках без предварительного уведомления и в присутствии двух свидетелей.

Кроме того, регулятор получит право осуществлять фото- или видеозапись процесса закупки. По словам представителей ЦБ, таким образом организация сможет проверять соблюдение банками порядка открытия вкладов, ведения бухгалтерского учёта, внесения записей в книгу регистрации открытых счетов.

В настоящее время регулятор может проводить контрольные закупки, но не всегда может использовать полученный материал для фиксации нарушений, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в российской валюте возросла в ноябре до 9,52%. Такая информация следует из материалов Банка России. До этого, в течение сентября и октября, уровень ставки находился на минимальном уровне, составляя 9,41%.