https://static.news.ru/photo/629e8d40-b518-11e9-b814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ГУ Банка России по ЦФО за первое полугодие 2019 года выявили в Москве и Подмосковье 148 организаций с признаками ведения недобросовестной деятельности на финансовом рынке.

Большую часть из них составили нелегальные кредиторы — всего 78 компаний. Из них 72 находились в столице, а шесть — в Московской области. Эти организации осуществляли незаконную выдачу займов, маскируясь под микрофинансовые и микрокредитные компании, ломбарды, комиссионные магазины и скупки.

Также было обнаружено 36 организаций с признаками «финансовой пирамиды», большинство из которых работало в форме ООО. Остальные вели свою деятельность под вывесками легальных участников рынка ‒ микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

Чаще всего они предлагали людям вложить средства, чтобы получить доходы, которые на самом деле ничем не могли быть обеспечены, так как никакой реальной экономической деятельности данные компании не вели. Например, советовали приобрести псевдофинансовые продукты или инвестировать в криптовалюту и «инновационные проекты».

Помимо этого, с начала года выявлено 12 нелегальных форекс-дилеров, работающих без лицензии ЦБ. Некоторые из них прикрывались оказанием консультационных услуг, а также предлагали взять кредит или займ якобы для торговли на рынке форекс. На данный момент разрешение на осуществление деятельности форекс-дилеров имеют всего четыре организации.

Стоит отметить наметившийся положительный тренд полугодия: жители Московского региона всё более чётко понимают, как отличить мошенников на финансовом рынке, и сообщают в интернет-приёмную Банка России о подозрительных организациях, — сообщил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Он пояснил, что раньше граждане чаще просто жаловались на мошенников, однако сейчас они просят проверить ту или иную компанию на легальность.

Ранее News.ru сообщал, что МФО за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. В обзоре регулятора говорится, что следующий раунд усиления контроля за МФО сократит рынок вдвое. Закрытие офисов эксперты связывают со снижением максимально допустимой ставки до 1%. Кроме того, ЦБ обязал МФО начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.