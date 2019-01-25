ЦБ возобновит отложенные покупки валюты с 1 февраля

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Банк России возобновит с 1 февраля отложенные в 2018 году покупки валюты. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В рамках реализации бюджетного правила ЦБ будет осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке.

«Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей», — говорится в сообщении Центробанка.

При этом ЦБ оставляет за собой право на приостановку покупок валюты в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

ЦБ в конце августа 2018-го решил приостановить покупки инвалюты для Минфина в рамках бюджетного правила, увидев угрозы для стабильности российского финансового рынка. Спустя четыре месяца в регуляторе объявили, что с 15 января Центробанк снова будет закупать валюту на внутреннем рынке, а отложенный с лета объём покупок будут компенсировать постепенно.