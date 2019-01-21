ЦБ: внешний долг России снизился в 2018 году на 12,4%

https://news.ru/storage/news/009589d4ccf065c07900dc51855aa7f7/603937e5-db99-4f37-b4ab-55a0f50b6f99_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Российский внешний долг снизился в 2018 году на 12,4%. Об этом сообщается в материалах Центробанка.

По данным регулятора, общий объём внешнего долга РФ составил $453,7 млрд долларов.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $453,7 млрд, уменьшившись за прошедший год на $64,4 млрд, или на 12,4%», — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, в прошлом году произошло сокращение внешних обязательств во всех институциональных секторах, однако самый значительный вклад в снижение внешнего долга РФ внесли прочие секторы, сократившие задолженность на $32,3 млрд.

Как ранее сообщал News.ru, в то же время 2018 году значительно вырос чистый отток капитала из России. По данным Центробанка, показатель увеличился в 2,7 раза год к году.