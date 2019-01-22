ЦБ: в санации МИнБанка виноваты проблемные кредиты

https://news.ru/storage/news/ac44a19cfd2cbd7a6328b6363ddd418e/19dd71c5-2af0-4362-89c4-71a0a22bfc9c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Значительное число заёмщиков не может выполнить свои обязательства перед Московским индустриальным банком (МИнБанк). Результатом сложившейся ситуации стал ввод временной администрации.

По словам заместителя председателя Банка России Василия Поздышева, регулятор не выявил каких-либо признаков вывода средств из кредитной организации.

«Мы здесь видим большое количество не очень крупных по масштабу в целом, но крупных для банка от 5 до 10 миллиардов рублей кредитов или кредитных линий, которые выданы реально работающим предприятиям, которые финансируют реальные объекты строительства или реальное переоборудование предприятий среднего размера в различных регионах», — отметил он.

По оценке Центробанка, большое количество взявших кредит организаций не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком.

Ранее стало известно, что Банк России утвердил план по повышению финансовой устойчивости МИнБанка и предупреждению его банкротства. Функции временной администрации были возложены на Фонд консолидации банковского сектора, писал News.ru.