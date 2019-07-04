https://static.news.ru/photo/7594e6f6-9e34-11e9-ba56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Центробанк до конца 2019 планирует ужесточить регуляторные требования к кредитным организациям, занимающимся финансированием сделок по слиянию и поглощению. Об этом сообщает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По её словам, ужесточение будет заключаться в повышении резервов по ссудам на такие сделки.

Мы будем относить такие кредиты к третьей категории качества, с расчётным резервом 21%, при наличии обеспечения он может быть снижен только до 10%. Перевод ссуд во вторую категорию качества будет возможен, если заёмщик показывает хороший финансовый результат, но резерв всё равно не будет ниже 5%, — сказала председатель.

Сейчас, по её словам, банки более охотно кредитуют сделки по слиянию и поглощению, чем компании, занимающиеся реальным производством, то есть финансируют «перераспределение собственности, а не расширение деятельности, при этом всё чаще испытывая проблемы с возвратом ранее выданных кредитов».

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и строительство оказались самыми невыгодными для банков сегментами кредитования. Это следует из аналитического доклада ЦБ о потребительском кредитовании, писал News.ru.