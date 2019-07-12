https://static.news.ru/photo/bf3d83bc-a497-11e9-9302-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В регуляторе пояснили, что предлагаемые к рассмотрению ГД поправки «О национальной платёжной системе» направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству.

Мы уверены, что все платёжные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платёжных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платёжными системами. Мы не видим поводов для беспокойства, — отмечается в заявлении пресс-службы регулятора.

Ранее газета « Коммерсант » сообщила о том, что международные платёжные системы Visa и Mastercard могут уйти из России. Причиной для этого могут стать поправки к проекту закона «О национальной платёжной системе».

Международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы, писал News.ru.