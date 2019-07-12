Все платёжные системы продолжат свою работу в России в прежнем режиме. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
В регуляторе пояснили, что предлагаемые к рассмотрению ГД поправки «О национальной платёжной системе» направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платёжных систем российскому законодательству.
Мы уверены, что все платёжные системы будут работать так, как и работали. Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платёжных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платёжными системами. Мы не видим поводов для беспокойства, — отмечается в заявлении пресс-службы регулятора.
Ранее газета «
Международная платёжная система Visa с 9 июля снизила на год комиссию на приём карт для небольших торговых точек. Она составит 1%, но только для тех, кто минимум полгода не являлся партнёром системы, писал News.ru.