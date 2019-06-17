https://static.news.ru/photo/64e95094-9100-11e9-9d7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Трендовая инфляция в мае 2019 года ускорилась до 5,55%, сообщили в Банке России. По данным регулятора, это связано с ростом цен на продовольственные товары, нефтепродукты, услуги транспорта и зарубежного туризма.

В ЦБ уточнили, что эта оценка указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, который «незначительно» превышает цель по инфляции, передаёт ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что годовая инфляция в мае снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,1%. Замедление темпов прироста цен произошло в большинстве российских регионов.