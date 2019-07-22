https://static.news.ru/photo/195ea928-ac8d-11e9-b202-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что в России в I полугодии 2019 года было зафиксировано более 1650 обращений в отношении «чёрных» кредиторов.

Он отметил, что в отношении лиц, которые участвовали в организации финансовых пирамид и незаконных кредитных схемах, были применены меры. Больше всего писем было направлено в органы прокуратуры (787 писем), Федеральную антимонопольную службу (ФАС) (358 писем), МВД (205 писем), передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, Банк России устранил ошибку, позволяющую мошенникам использовать отмену транзакций с карты на карту с помощью банкомата.