Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сообщил, что в России в I полугодии 2019 года было зафиксировано более 1650 обращений в отношении «чёрных» кредиторов.
Он отметил, что в отношении лиц, которые участвовали в организации финансовых пирамид и незаконных кредитных схемах, были применены меры. Больше всего писем было направлено в органы прокуратуры (787 писем), Федеральную антимонопольную службу (ФАС) (358 писем), МВД (205 писем), передаёт
Как ранее писал News.ru, Банк России устранил ошибку, позволяющую мошенникам использовать отмену транзакций с карты на карту с помощью банкомата.