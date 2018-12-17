ЦБ РФ пересмотрел базовый сценарий развития экономики

https://news.ru/storage/news/4c61d67d9edbac5318afe2dab6f7bf01/e333ed88-34d4-4e00-845e-0ab897fed722_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Центробанк России заново проанализировал базовый сценарий развития экономики страны в период с 2019 по 2021 год. Регулятор пересмотрел мировые цены на нефть, а также прогноз по темпам роста инфляции.

Согласно новым ожиданиям в будущем году стоимость барреля нефти будет составлять не $63, а $55. Это связано с увеличением добычи чёрного золота в США, а также смягчением условий импорта из Ирана, говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Также, согласно обновлённому прогнозу, в России ожидается рост инфляции. Если раньше ЦБ рассчитывал на 4%, то теперь она может достигнуть отметки в 5—5,5%, а в первом квартале ожидается пиковое значение в 6%. Основная причина — повышение НДС с 18 до 20%, которое произойдёт с 1 января 2019 года. Впрочем, ещё через год показатель инфляции должен вернуться к запланированному уровню.

Как писал News.ru, 14 декабря Центробанк решил повысить ключевую ставку до 7,75% годовых. При этом регулятор не исключил, что может снова ужесточить монетарную политику.