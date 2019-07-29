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Центробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у нижегородского банка «Ассоциация».

По данным регулятора, на счетах кредитной организации, открытых в зарубежных банках, не хватало свыше 3,8 млрд рублей, что в два раза превышает объём собственных средств «Ассоциации».

В результате доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.

Также были выявлены нарушения регулирующих банковскую деятельность законов.

Ранее News.ru писал о том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка. При проверке было выявлено значительное снижение капитала банка, что угрожает интересам его кредиторов и вкладчиков.