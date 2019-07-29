Центробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у нижегородского банка «Ассоциация».
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В результате доформирование резервов на возможные потери привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств.
Также были выявлены нарушения регулирующих банковскую деятельность законов.
Ранее News.ru писал о том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РАМ Банка. При проверке было выявлено значительное снижение капитала банка, что угрожает интересам его кредиторов и вкладчиков.