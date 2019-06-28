https://static.news.ru/photo/4758b39a-99b5-11e9-b6d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Mikl Malyshev/Global Look Press

Гражданам России для благополучной жизни нужно в среднем 45,1 тысячи рублей, причём у мужчин в нашей стране финансовые запросы несколько серьёзнее, чем у женщин. Первым «для счастья» необходимо в среднем 48,7 тысячи рублей, тогда как представителям прекрасной половины человечества — 42,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Оценки благополучной жизни у россиян снижаются по мере их взросления, следует из материалов ЦБ. Так, молодым гражданам в возрасте 18-30 лет для благополучия в среднем нужно 47,1 тысячи рублей, тогда как лицам старше 60 лет — 42,8 тысячи рублей.

Также ЦБ выяснил, что средний доход по Москве составляет 77,1 тысячи рублей. В других городах-миллионниках показатель почти на четверть меньше — 51,7 тысячи рублей. При этом более трети населения (37%) уверены, что их фактический уровень благосостояния никогда не достигнет желаемого.

Как ранее писал News.ru, более трети россиян устроил бы доход на пенсии в 30 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в опубликованном исследовании Сбербанка.