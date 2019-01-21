ЦБ рассказал о перспективах системы быстрых платежей

Системно значимые банки подключатся к системе быстрых платежей ЦБ (СБП) до конца года. Об этом в ходе выступления в Госдуме рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы рассчитываем, что системно значимые банки присоединятся до конца года», — заявила глава Центробанка.
Как рассказала Набиуллина, на рассмотрение депутатов будет представлена законодательная инициатива регулятора, в соответствии с которой подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь, для системно значимых банков.
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявлял в кулуарах Гайдаровского форума, что Сбербанк не планирует присоединяться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей в ближайшее время. В то же время кредитная организация проводит переговоры с регулятором по этому вопросу.
Как ранее сообщал News.ru, комиссии за внутрибанковские переводы Сбербанка, на которые жалуются граждане, могут быть признаны недопустимыми. По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфина кабмин может законодательно закрепить требование о равной стоимости транзакций вне зависимости от региона.