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ЦБ рассказал о перспективах системы быстрых платежей

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Системно значимые банки подключатся к системе быстрых платежей ЦБ (СБП) до конца года. Об этом в ходе выступления в Госдуме рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы рассчитываем, что системно значимые банки присоединятся до конца года», — заявила глава Центробанка.

Как рассказала Набиуллина, на рассмотрение депутатов будет представлена законодательная инициатива регулятора, в соответствии с которой подключение к СБП должно стать обязательным, в первую очередь, для системно значимых банков.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявлял в кулуарах Гайдаровского форума, что Сбербанк не планирует присоединяться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей в ближайшее время. В то же время кредитная организация проводит переговоры с регулятором по этому вопросу.

Как ранее сообщал News.ru, комиссии за внутрибанковские переводы Сбербанка, на которые жалуются граждане, могут быть признаны недопустимыми. По итогам анализа ЦБ, ФАС и Минфина кабмин может законодательно закрепить требование о равной стоимости транзакций вне зависимости от региона.


#ЦБ #развитие #платежи #банковскийсектор #платежнаясистема
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