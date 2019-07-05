https://static.news.ru/photo/f51be298-9f07-11e9-8bfa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России в 2018 году зафиксировал новый способ мошенничества с отменой транзакции через банкомат. Он основан на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту.

Алгоритм атаки простой: сначала в банкомате выбирается операция «перевод между физлицами» и указывается номер карты получателя. Финансовая организация, являющаяся владельцем аппарата, отправляет авторизационные сообщения банку-получателю и банку-отправителю.

После получения одобрений от обоих банков инициатор выполняет фактический перевод. После этого банкомат запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных за операцию, однако он отказывается. Тогда банк-инициатор отправляет сообщение о возврате средств. «Заморозка» снимается, но деньги уже выведены получателем, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ЦБ создал рабочую группу из представителей различных банков, которая подготовит информационные материалы о противодействии кибермошенникам. Механизмы предотвращения мошенничества разработают после составления «портретов жертв».