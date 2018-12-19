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ЦБ прогнозирует подорожание ряда товаров в 2019 году

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Банк России прогнозирует в будущем году рост цен на алкоголь, сигареты, автомобили и бензин. Соответствующая информация следует из доклада регулятора.

Изменение акцизов с 1 января 2019 года станет причиной роста цен на табак и топливо на 4,6%, на алкоголь — на 0,9% и на автомобили — на 0,2%, следует из материалов ЦБ. В то же время ожидается ускорение инфляции с 4% до 5,5% на фоне роста НДС. Повышение НДС будет распространяться не на все группы товаров, так для продовольствия будет сохранена льготная ставка налога.

Однако рост цен на топливо отразится практически на всех производителях — возрастут расходы на транспортировку и складское хранение, считают опрошенные газетой «Известия» эксперты. Это может спровоцировать увеличение цен на бытовую технику, электронику, одежду, обувь, транспортные услуги. Также могут подорожать хлебобулочные изделия, овощи и фрукты.

Пик инфляции в ЦБ ожидают в марте-апреле будущего года, она составит от 5,5% до 6%. После первого квартала 2019 года эксперты Банка России прогнозируют снижение темпов инфляции до 4% в годовом выражении.

Как ранее писал News.ru, министр экономического развития РФ Максим Орешкин полагает, что инфляция в России придёт к максимуму в марте следующего года и не достигнет прогнозируемых Центробанком значений.


#налоги #инфляция #прогноз #ЦБ #подорожание
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