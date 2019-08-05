https://static.news.ru/photo/48ecb148-b814-11e9-b21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свои потери от санации банков Центробанк России оценил на сумму от 750 млрд до 1,4 трлн руб.

Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, размер потерь зависит от исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами банков, пишет « Ведомости ».

При этом регулятор намерен вернуть 965 млрд руб., что составляет 40,2% с определённой части проблемных активов в 2,4 трлн руб.

Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 году,— 7 трлн руб. Из них мы оценили 2,4 трлн руб. как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов, — пояснил Поздышев.

При этом ещё 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в «ФК Открытие». Это было необходимо для сохранения преемственность в работе с ними и не делать баланс «Открытия» стерильным, рассказал зампред ЦБ.

Он напомнил, что часть активов на сумму в 233 млрд руб. удалось вернуть в 2018 году. Это произошло благодаря созданию на базе банка «Траст» Фонда непрофильных активов.

Фонд аккумулирует «плохие» кредиты и непрофильные активы крупнейших санируемых банков. В течение ближайших пяти лет ЦБ рассчитывает вернуть с баланса «Траста» ещё 482 млрд руб., сообщил Поздышев.

Как ранее писал News.ru, ЦБ собирается обязать кредитные организации отчитываться о залогах, их стоимости и операциях с ними. Также регулятор планирует расширить свои полномочия и запретить кредитным организациям изменение или прекращение договоров об обеспечении. В ЦБ надеются, что это позволит избежать ситуаций, когда из банков выводятся ликвидные залоги и при этом остаются невозвратные кредиты.