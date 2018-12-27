ЦБ «положил» половину рынка форекс

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Лицензии были аннулированы у крупнейших участников рынка

В последнюю рабочую неделю декабря перед долгими зимними каникулами Банк России решил сделать свой «подарок» форекс-рынку. Лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг были аннулированы у компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Телетрейд Групп» и «Альпари Форекс».

Без лицензий остались пять из девяти форекс-дилеров, работающих в РФ.

В пресс-службе Центробанка пояснили, что основанием для подобного решения послужили нарушения требований российского законодательства о ценных бумагах. Речь идёт в том числе о неисполнении предписаний регулятора, нарушении требований ведения внутреннего учёта и предоставлении недостоверной отчётности.

Компании будут обязаны вернуть имущество клиентам до 27 января 2019 года.

Как рассказывают в Центробанке, жертвами деятельности пяти компаний могли стать порядка 2 тыс. человек. Все дилеры были убыточными и использовали лицензии Банка России для рекламы и привлечения клиентов. Общий объём обязательств данных компаний перед клиентами составляет 35 млн рублей, что равняется 3,7% от обязательств всех российских лицензированных форекс-дилеров. Деньги находились на номинальных счетах в кредитных организациях. При этом активных клиентов было всего около 470 человек, а средний срок «жизни» клиента составлял 40−80 дней.

При этом каждая компания, лишившаяся лицензии, была «дочкой» того или иного иностранного форекс-игрока. Но вывода денег клиентов за рубеж не было, отмечают в ЦБ.

Сергей Булкин/News.ru

Как пояснил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, лицензия использовалась компаниями для прикрытия квазидобросовестной деятельности. По его словам, торговые счета открывались в иностранных юрисдикциях с иностранными организациями.

«По факту российские площадки использовались для привлечения клиентов в иностранные структуры компаний», — заявил Лях.

Формально эти компании начали осуществлять недобросовестную деятельность с мая 2017 года из-за того, что с 1 января 2016 года вступили в силу требования к форекс-дилерам. Компании обязали проходить процедуру лицензирования в Банке России. Кроме того, они обязаны вступить в саморегулируемую организацию (СРО).

В Центробанке подчеркнули, что СРО форекс-дилеров создавало видимость работы со своими подопечными, ЦБ неоднократно доносил претензии до руководителя СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгения Машарова.

Между тем в ЦБ не считают, что попытка регулировать рынок форекс провалилась. С таким заявлением выступила директор департамента товарного рынка и рынка ценных бумаг Центробанка Лариса Селютина.

Кроме того, в Банке России уверяют, что связи между иностранными компаниями, в чьих интересах работали российские форекс-дилеры, нет.

«Мы предпримем меры для недопущения распространения информации и привлечения клиентов в российской юрисдикции», — сказал Лях.

В компании «Альпари Форекс», попавшей в список ЦБ, заявили News.ru, что информация об аннулировании лицензии была для неё неожиданной и каких-либо извещений от регулятора не поступало.

«Мы пока не получали извещения от Банка России. В течение всей операционной работы с 1 июня 2017 года к нам не поступали серьёзные претензии и замечания от регулятора и СРО "Ассоциации форекс-дилеров"», — рассказал официальный представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода.

Он подчеркнул, что в течение текущего года компания провела внушительную по объёмам работу по продвижению и пропаганде российской юрисдикции. Было проведено свыше 100 мероприятий в РФ. Само же решение Банка России, сказал Лобода, не повлияет на работу международного бренда группы.