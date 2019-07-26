https://static.news.ru/photo/a6c5114e-afa3-11e9-99d5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Темпы роста российской экономики оказались ниже ожидаемых. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

По данным регулятора, причина — слабая динамика инвестиционной активности и снижение годовых темпов роста экспорта, передаёт РИА Новости.

В июне ЦБ снизил прогноз роста ВВП России в текущем году до 1–1,5% с 1,2–1,7%. При этом он всё ещё ожидает роста экономики страны на 1,8–2,3% в 2020 году, а в 2021-м — на 2–3%.

Ранее News.ru писал о том, что дальнейшее уменьшение ключевой ставки возможно при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом. Также Банк России допускает переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.